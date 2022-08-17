ميناء جرجيس: حجز أكثر من 14 كلغ من الكوكايين مخبأة في سيارة قدمت من فرنسا

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أعلنت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن مصالحها أحبطت محاولة تهريب 14.45 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة بميناء جرجيس عبر سيارة كانت قادمة من فرنسا.وذكرت الديوانة في هذا البلاغ أنه، وفي إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر المعابر الحدودية البحرية، وعلى إثر عمل استعلاماتي لمصالح إدارتها العامة كشف عن اعتزام أحد الأشخاص إدخال كمية من المواد المخدرة عبر أحد الموانئ التونسية، تم تكليف فريق عمل تابع لمختلف مصالح المراقبة الديوانية بالقيام بمتابعة المعلومة.وجاء في البلاغ أيضا أن السيارة المشبوهة قدمت إلى ميناء جرجيس من ميناء مرسيليا (فرنسا)، وكانت تحمل ترقيما أجنبيا ويقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج، وقد أخضعت إلى التفتيش الدقيق، وتم العثور داخلها على 14 صفيحة تزن إجمالا 14450 غراما من مادة الكوكايين المخدرة مخفية بإحكام تحت محول السرعة.وأفاد السائق، بالتحري معه، بأنه سيقوم بتسليم السيارة إلى أحد الأشخاص المقيمين بإحدى مدن الجنوب، ليتم إثر القيام بالتحريات الأولية، ضبط هويته.وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض، ووقع، إثر استشارة النيابة العمومية، الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.