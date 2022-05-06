اجتماع للمجلس الأعلى لقوات الامن الداخلي لتقييم الوضع الامني و جهود مكافحة الارهاب

ذكرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، أن اجتماعا للمجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي، انعقد اليوم بإشراف وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، "لتقييم الوضع الأمني العام بالبلاد والمجهودات المسجلة في مجال مكافحة الإرهاب".وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأن الاجتماع نظر في جملة من المسائل المتعلقة بنشاط مختلف هياكل الوزارة، وخاصة منها الاستعدادات للمرحلة القادمة بما في ذلك، الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحي، وتأمين الرحلات السياحية والزيارة السنوية الخاصة بمعبد الغريبة بجزيرة جربة.كما نظر في الاستعدادات الخاصة بتأمين الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2021 -2022، وفي موضوع تأمين الملاعب الرياضية وسبل التعامل مع أحداث الشغب، فضلا عن الاستعداد لموسم الحصاد وتأمين المحصول الزراعي وحماية السدود.إلى ذلك بحث الاجتماع وضعية الإقامات التابعة لديوان مساكن الإطارات النشيطة.