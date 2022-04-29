المخرجة التونسية مريم جوبار تصوّر فيلما جديدا بعنوان "motherhood"

بعد النجاح الذي عرفه فيلم "brotherhood" (إخوان)، تعمل المخرجة التونسية المقيمة بكندا على تصوير عمل سينمائي جديد بأحد أرياف منطقة سجنان بولاية بنزرت. ويحمل هذا الفيلم الجديد عنوان "أمومة" أو "motherhood" وهو روائي طويل.ويروي الفيلم قصة صالحة وهي ربّة عائلة ومزارعة في إحدى القرى النائية في شمال البلاد التونسية. تزفّ لها الأقدار في أحد الأيام مفاجأةً كبرى بعودة ابنها مالك من سوريا مع زوجةٍ "غامضة". وتنذر صالحة على نفسها أن تبذل الغالي والنفيس لترعى وتحمي ابنها وزوجته، وتسلّم بكل ما يخبرها به ابنها عن تجربته في سوريا. ولكن العالم الهشّ الذي شيّدته صالحة من حولها يبدأ بالانهيار في ظلّ وقوع سلسلةٍ من حوادث الاختفاء الغامضة في قريتها.وتحاول مريم جوبار من خلال "Motherhood" استكشاف حدود حبّ الأم وكيف يمكن للشعور بالذنب أن يطارد الروح البشرية.وحافظت المخرجة على بطليْ فيلمها السابق "brotherhood" (إخوان) محمد قريع وصالحة نصراوي لتأدية بطولة هذا الفيلم الجديد الذي يسجل أيضا مشاركة الممثليْن يحيى فايدي وناجي قنواتي.مريم جوبار هي أيضا كاتبة ومنتجة نقشت اسمها على فيلم "brotherhood" كأول فيلم في تاريخ السينما التونسية يبلغ المستوى النهائي لجوائز الأوسكار، وكان ذلك خلال الدورة 92 للجائزة (2020). كما عُرض الفيلم في أكثر من 150 مهرجاناً وحصد أكثر من 75 جائزة.