خسوف للقمر يوم 16 ماي القادم يمكن مشاهدته في تونس، بمختلف الولايات (نائب رئيس جمعية علوم الفلك)

تشهد تونس يوم 16 ماي 2022 كسائر بلدان العالم خسوفا للقمر يبدأ من الساعة الثانية و32 دقيقة صباحا عند دخول القمر الى منطقة شبه الظل ويمكن مشاهدته بجميع الولايات، وفق ما أفاد نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، هشام بن يحي، اليوم الجمعة.وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، أن القمر يدخل في منطقة الظل على الساعة الثالثة صباحا و 27 دقيقة وتكون الذروة على الساعة الخامسة و 11 دقيقة من صباح يوم 16 ماي القادم وينتهي الخسوف على الساعة الثامنة صباحا إلا عشر دقائق.ولفت إلى أن كسوفا جزئيا للشمس سيسبق ظاهرة الخسوف والذي سيكون يوم السبت 30 أفريل الجاري سيرى في القارة المتجمدة الجنوبية وجزء من جنوب القارة الأمريكية والمحيط الهادي ولن تكون تونس والمنطقة العربية معنية بهذا الكسوف.ويبدأ الكسوف على الساعة الثامنة مساء إلا ربع وتكون الذروة على الساعة 21 و41 دقيقة وينتهي في الساعة 23 و 38 دقيقة.وتقدر النسبة المائوية للكسوف، وفق محدث (وات)، ب63ر0 بالمائة، مشيرا الى أن التفسير العلمي للكسوف الكلي هو عندما تكون الارض والقمر والشمس على استقامة واحدة أما الجزئي منه عندما تتخلف القمر على محور الاستقامة.