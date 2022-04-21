بنزرت: لجنة التخطيط والمالية تنظر في التقرير التأليفي الاولي لمقترحات المخطط التنموي 2023-2025

مثل موضوع استعراض ومناقشة ما جاء في التقرير التاليفي الاولي لمقترحات المخطط التنموي 2023-2025، المنجز من قبل فرق العمل المحلية والجهوية المكلفة بضبط واعداد مقترحات المخطط الثلاثي للتنمية، والذي عرض على انظار لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الجهوي للتنمية، ابرز محاور جلسة العمل القطاعية الملتئمة، اليوم الخميس، بمقر الولاية.واشار رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، الذي أشرف على الجلسة، في كلمته الافتتاحية، الى الأهمية القصوى للمخطط الثلاثي للتنمية، في حسن ضبط الاستراتيجيات الكفيلة بمزيد دعم التنمية الشاملة بكامل مناطق الولاية، وتطوير اندماجيتها في محيطها الوطني والإقليمي.واعرب، ايضا، عن اهمية المجهود التشاركي لمختلف لجان العمل، من ممثلي المصالح الادارية العمومية والخاصة والسلط الجهوية والمحلية والبلدية، علاوة على المشاركة الفاعلة للنسيج المنظماتي والجمعياتي والمجتمعي.وأضاف والي بنزرت، ان المرحلة المقبلة من سلسلة اجتماعات وجلسات ضبط مقترحات المخطط الثلاثي، سيتم اثرها عرض التقرير الاولي قبل نهاية الشهر الجاري على انظار دورة المجلس الجهوي للتنمية للمصادقة ومن ثمة الانطلاق في مرحلة المقاربة بين المقترحات الجهوية والمقترحات الوطنية.من جانبه، اشار المدير الجهوي للتنمية ببنزرت عبد اللطيف حميد، الى ان جميع اشغال اعداد مقترحات المخطط التنموي 2025-2023، تم على مدى 3 اسابيع، من خلال تنظيم 15جلسة بمقر الولاية بمشاركة جميع الاطراف والمصالح المتداخلة في اعمال اللجان الاربعة (لجنة البنية الاساسية والتهيئة العمرانية، ولجنة الموارد البشرية والادماج الاجتماعي، ولجنة الفلاحة والتنمية الشاملة، ولجنة الاستثمار ودعم القدرة التنافسية).ولاحظ، ان فرق العمل عملت جاهدا على تبني مجمل المقترحات الواردة عليها من قبل المشاركين في الجلسات الإعدادية في انتظار تبنيها من قبل المجلس الجهوي .يشار الى ان مقرري ورؤساء اللجان القطاعية، تولوا خلال جلسة العمل، تقديم الخطوط العريضة لمنهجية اعداد التقارير التأليفية الأولية لمخرجات اللجان الأربعة، علاوة على مناقشة ما جاء فيها من معطيات مبوبة من قبل الحضور .