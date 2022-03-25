الهايكا ترفع  في المدّة المسموح بها للإشهار في القنوات الخاصة خلال شهر رمضان

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قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022، الترفيع في المدة الزمنية المسموح بها للومضات الإشهارية في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة استثنائيا خلال شهر رمضان 2022 من 12 إلى 14 دقيقة خلال الستين دقيقة بث.وبينت "الهايكا" وفق بلاغ صادر عنها الجمعة، أن قرار الترفيع في المدة الزمنية المسموح بها للإشهار يندرج في إطار حرص الهيئة على دعم المنشآت الإعلامية السمعية البصرية الخاصة بالنظر لصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن وانعكاساته السلبية على قدراتها المالية.وللتذكير فإن الفصل الثالث من القرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري ينص على أن «لا تتجاوز مدة بثّ الإشهار في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة عشر دقائق في الستين دقيقة واثنتي عشرة دقيقة خلال شهر رمضان».