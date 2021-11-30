كاس العرب للفيفا - المنتخب القطري يفوز على نظيره البحريني بهدف دون رد

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 20:03 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاز المنتخب القطري لكرة القدم على نظيره البحريني بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الثلاثاء على ملعب البيت في الدوحة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الاول لكاس العرب للفيفا التي تقام بقطر الى غاية 18 ديسمبر المقبل.

وسجل هدف المباراة عبد العزيز حاتم محمد عبد الله في الدقيقة 69.

ولحساب المجموعة ذاتها، كان المنتخب العراقي قد تعادل في الوقت البديل مع نظيره العماني 1-1.

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