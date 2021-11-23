وفاة السائق وإصابة 7 ركّاب في حادث انقلاب سيارة أجرة على الطريق الرابطة بين عقارب وبئر علي بن خليفة

وات - أسفر، حادث مرور جدّ في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الرابطة بين عقارب وبئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس، عن وفاة شخص على عين المكان وإصابة 7 أشخاص إصاباتهم متفاوتة.



وتمثلت صورة الحادث، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، حاتم بوبكر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للانباء، في انقلاب سيارة أجرة على مستوى الطريق الرابطة بين عقارب وبىر علي بن خليفة مما اسفر عن وفاة ساىق سيارة الأجرة على عين المكان وإصابة 7 ركاب باصابات متفاوتة، مشيرا إلى انه قد تم نقل 3 مصابين على سيارات تابعة للحماية المدنية و4 اخرين على سيارات تابعة للصحة العمومية إلى قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لتلقّي الإسعافات.



وعن اسباب انقلاب سيارة الأجرة، ذكر المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس نقلا عن مصادر أمنية تابعة للحرس الوطني وشهود عيان كانوا على عين المكان، فتعود إلى انزلاقها في الطريق امام أحد معامل الفيتورة.



