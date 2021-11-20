سيدي بوزيد : إعلان المدرسة الابتدائية ابن رشد 1 في الرّقاب أوّل مدرسة ايكولوجية في الجهة

وات - تمّ أمس الجمعة بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد إعلان المدرسة الابتدائية ابن رشد1 أول مدرسة ايكولوجية بالولاية وذلك في اطار مشروع "كومبست - في" (compost- vie ) الذي تنفّذه جمعية "النساء أوّلا" في الرقاب بدعم من المعهد الفرنسي بتونس وسفارة فرنسا.



وذكر منير خليفي من جمعية "النساء أوّلا" والمشرف على المشروع في تصريح لـ(وات ) أن المدرسة الايكولوجية هي مشروع تربوي ثقافي يتّخذ من البيئة والتكنولوجيا عنوانا رئيسيا لأنشطته ، وهي مدرسة تقاوم التلوث البيئي الخارجي عبر تهيئة كل فضاءاتها الخضراء في شكل حدائق ذات بعد جمالي و فني و صحي.

وأكد أن المشروع يسعى إلى جعل المدرسة مكانا جذابا ومريحا للأطفال و للإطار التربوي والإداري و تهدف إلى التصرف في نفاياتها تصرفا محكما يعتمد التكنولوجيا المبتكرة من التلاميذ لإعادة تثمين النفايات و تحويلها إلى مادة طبيعية أو صناعية.

وتمّ خلال تظاهرة انتظمت أمس الجمعة بالمدرسة الابتدائية ابن رشد 1 في الرقاب تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة تلاميذ المدرسة في عدة مجالات على غرار كيفية فرز النفايات والتصرف فيها وغراسة نباتات في الحديقة التي تم تهيئتها بالمدرسة وأيضا التعريف بتقنية التسميد.

ومن المنتظر أن يقع تعميم التجربة في عدد آخر من المدارس الابتدائية في الولاية حسب ما أكّده منير خليفي مدير المشروع للمساهمة في العناية بالبيئة وترسيخ التربية البيئية لدى الناشئة.





