حجز خمسة أسلحة نارية ومسدسين وثلاث بنادق صيد داخل مستودع بحدائق المنزه (الداخلية)

حجزت وحدات الحرس الوطني بمنطقة حدائق المنزه بالعاصمة، أول أمس الثلاثاء، خمسة أسلحة نارية ومسدسين وثلاث بنادق صيد داخل مستودع بالمنطقة، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية اليوم الخميس في بلاغ.



وأضاف ذات المصدر أن الوحدات عثرت أيضا داخل المستودع على 47 قطعة تمثال يرجح أنها ذات قيمة أثرية هامة ومجموعة من الكتب والمخطوطات القديمة باللغات العبرية والعربية والفرنسية.



وأذنت النيابة العمومية بتحرير محضري بحث، يتعلق الأول بـ"مسك بضاعة مجهولة المصدر" والثاني بـ"مسك أسلحة نارية دون رخصة"، والتنسيق مع المعهد الوطني للتراث ومواصلة الأبحاث مع صاحب المستودع.



ويشار إلى أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أمس الأربعاء أن وحدات أمنية عثرت بأحد المنازل بمنطقة الهوارية من ولاية نابل على بندقيّة رشّاش ومخزن وأربعة مسدّسات ناريّة وبندقيّة قنص و35 إطلاقة بندقيّة رشاش و272 إطلاقة مسدّس مختلفة الأعيرة وثلاثة مخازن، وألقت القبض على صاحب المنزل وهو "على علاقة بعنصرين تكفيريين"، وفق ذات المصدر.





