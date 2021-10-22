الاولمبي الباجي - تجديد عقد حارس المرمى وسيم الغزي والمهاجم امين الله الحبوبي

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 17:46قراءة: 0 د, 24 ث
اعلن الاولمبي الباجي عن تجديد عقد حارس المرمى وسيم الغزي (23 سنة) لمدة ثلاثة مواسم إضافية إلى سنة 2025
كما تم تجديد عقد المهاجم أمين الله الحبوبي (19 سنة) لمدة ثلاثة مواسم إضافية إلى سنة 2025

ويذكر ان الاولمبي الباجي سيتبارى يوم الاحد ( الساعة الثانية والنصف مساءً ) بملعب بوجمعة الكميتي في اطار الجولة الثانية من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى مع المستقبل الرياضي بسليمان.
وكان الاولمبي الباجي فاز في مباراته الاولى في جرجيس على الترجي الجرجيسي 2-0

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