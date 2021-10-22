الاولمبي الباجي - تجديد عقد حارس المرمى وسيم الغزي والمهاجم امين الله الحبوبي

اعلن الاولمبي الباجي عن تجديد عقد حارس المرمى وسيم الغزي (23 سنة) لمدة ثلاثة مواسم إضافية إلى سنة 2025
كما تم تجديد عقد المهاجم أمين الله الحبوبي (19 سنة) لمدة ثلاثة مواسم إضافية إلى سنة 2025
ويذكر ان الاولمبي الباجي سيتبارى يوم الاحد ( الساعة الثانية والنصف مساءً ) بملعب بوجمعة الكميتي في اطار الجولة الثانية من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى مع المستقبل الرياضي بسليمان.
وكان الاولمبي الباجي فاز في مباراته الاولى في جرجيس على الترجي الجرجيسي 2-0
كما تم تجديد عقد المهاجم أمين الله الحبوبي (19 سنة) لمدة ثلاثة مواسم إضافية إلى سنة 2025
ويذكر ان الاولمبي الباجي سيتبارى يوم الاحد ( الساعة الثانية والنصف مساءً ) بملعب بوجمعة الكميتي في اطار الجولة الثانية من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى مع المستقبل الرياضي بسليمان.
وكان الاولمبي الباجي فاز في مباراته الاولى في جرجيس على الترجي الجرجيسي 2-0
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