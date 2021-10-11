السيرة الذاتية لوزيرة البيئة ليلى الشيخاوي

ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة في حكومة بودن, هي أستاذة في القانون العام ، ومتحصلة دكتوراه في القانون من جامعة باريس الاولى (بانتيون سوربون).



وتدرس القانون البيئي منذ 2013 في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.



تم تعيينها في عام 2014 كعضو في الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.



