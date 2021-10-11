السيرة الذاتيّة لوزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 15:16قراءة: 1 د, 3 ث
تقرّر تعيين نزار بن ناجي على رأس وزارة تكنولوجيات الإتصال في حكومة نجلاء بودن

نزار بن ناجي حاصل على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) تخرج من المدرسة العليا للاتصالات بتونس (Sup'Com).

أجرى دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مهندس كمبيوتر تخرج من ENSI (المدرسة الوطنية لعلوم الكمبيوتر).

بدأ الوزير الجديد مسيرته المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية (ANCE) كمسؤول عن دعم الشركات العامة والخاصة في إزالة الطابع المادي وتأمين أنظمة المعلومات الخاصة بها وخدماتها الإلكترونية.

كان عضوا في العديد من اللجان الوزارية واللجان التوجيهية للعديد من مشاريع الحكومة الإلكترونية ومراجعة النصوص القانونية مثل المشروع الوطني لإضفاء الطابع المادي على العقود العامة TUNEPS في عام 2012 ومشروع مراجعة القوانين المتعلقة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية في تونس في عام 2013 وغيرها.

عمل نزار بن ناجي أيضًا كمستشار خبير في الأمن السيبراني للمنظمات الدولية في مجال الاتصالات ، ولا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات (الاتحاد الدولي للاتصالات) ، و CTO (منظمة الكومنولث للاتصالات) و AICTO (المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

بعد ذلك التحق نزار بن ناجي بالتعليم العالي كأستاذ باحث، أولاً في كلية العلوم ببنزرت (FSB) ثم في المدرسة العليا للاتصالات بتونس (Sup'Com). له الفضل في العديد من المنشورات العلمية والعديد من المداخلات كخبير في العديد من البلدان حول العالم.

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