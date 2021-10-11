السيرة الذاتية لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة

وات - تولى الدكتور في العلوم الزراعية محمود الياس حمزة، الاثنين، منصب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ضمن تركيبة الحكومة الجديدة، التي أعلنت عنها رئيسة الحكومة، نجلاء بودن. واقتصر الفريق الحكومي الجديد على 24 عضوا



وتحصل محمود الياس حمزة على شهادة الدكتوراه من المعهد الوطني للعلوم الزراعية بباريس فرنسا سنة 1987 وهو من مواليد 13 جوان 1958 بالمهدية



ويزاول الوزير الجديد مهنة أستاذ تعليم عالي فلاحي اختصاص هندسة ريفية ومياه وغابات بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس. وقد تحصّل على وسام الاستحقاق في مجال التربية والعلوم سنة 2007



ويعتبر محمود الياس حمزة ممثل تونس لدى المركز الدولي للدراسات العليا للزراعة بالمتوسط منذ سنة 2017



وترأس اللجنة الوطنية للمناظرات للدخول لمدارس الهندسة من 2015 الى 2018. كما تولى منصب رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي منذ سنة 2017



وعيّن مديرا عاما للمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس من سنة 2009 الى 2017 ومديرا عاما للمعهد العالي للدراسات التحضيرية بسكرة بين 2007 و2009



وشغل منصب مدير الدراسات والتربصات بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس من 2004 الى 2007.



