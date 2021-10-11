السيرة الذاتية لوزير أملاك الدولة محمد الرقيق

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 16:22قراءة: 0 د, 18 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وقد أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن تركيبة الحكومة .

و محمد الرقيق وزير لأملاك الدولة والشؤون العقارية هو من مواليد 1976 أصيل ولاية صفاقس، وهو محامي درس القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

وهو عضو فرع هيئة المحامين بتونس ومختص في القانون الخاص.

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لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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