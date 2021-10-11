السيرة الذاتيّة لوزير التشغيل نصر الدين النصيبي

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 16:20قراءة: 0 د, 17 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وقد أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن تركيبة الحكومة .
نصر الدين النصيبي وزير للتشغيل والتكوين المهني هو قاض اداريّ ورئيس الرابطة التونسية للملاكمة.

درس القانون العام واشتغل ضمن اللجنة المكلفة بالصياغة التأليفية لمشروع مجلة القضاء الإداري والأحكام المتعلقة بتنظيم القضاء الإداري واختصاصاته.

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لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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