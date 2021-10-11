السيرة الذاتية لوزيرة التجارة فضيلة الرابحي

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 16:19قراءة: 0 د, 17 ث
أعلنت اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 ، المكلفة بتشكيل الحكومة، نجلاء بودن، عن إقتراح فضيلة الرابحي وزيرة للتجارة.
وتقلّدت فضيلة الرابحي منصب مديرة عامة للأبحاث الإقتصادية والمنافسة في وزارة التجارة، كما شغلت منصب مديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك.

وتمت بتاريخ 17 فيفري 2012 ، تسمية فضيلة الرابحي، عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والتجارة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

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