السيرة الذاتية لابراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية

وات - وُلد ابراهيم الشايبي، الذي تم تعيينه اليوم الإثنين وزيرا للشؤون الدينية في حكومة نجلاء بودن، في 28 ديسمبر 1978، بمعتمدية الحامة من ولاية قابس.



وهو متحصّل على شهادة الدُّكتوراه في العلوم الإسلامية، من المعهد الأعلى لأصول الدّين بجامعة الزّيتونة وكذلك شهادة التَّأهيل الجامعي في العلوم الإسلامية.



كما تحصّل على ديبلوم الدِّراسات الدُّولية من معهد العلاقات الدُّولية وعلى شهادة تكوين في مجالات التصرُّف الإداري الحديث، من المدرسة الوطنية للإدارة وشهادة في القانون الدّولي الإنساني، من اللَّجنة الدّولية للصليب الأحمر.



وشغل عدّة مهام بوزارة الثّقافة وبوزارة الشّؤون الدّينية، قبل أن يلتحق بسلك الأساتذة الجامعيين بوزارة التَّعليم العالي ويشغل قبل تعيينه وزيرا للشؤون الدينية، خطة أستاذ الفقه وأصوله بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزّيتونة.



وقد صدرت لابراهيم الشايبي، عشرة كتب، من أهمها "التبرع بالأعضاء .. بين السائل والفقيه والاختلاف العقيم بين المسلمين".



وأعد وقدِّم برامج دينية بالإذاعة والتَّلفزة التُّونسيتين: بإذاعة الشّباب والقناة الوطنية الثّانية، من أشهرها برنامج: "الدّين يُسر".



وهو متزوِّج وأب لطفلة وطفل.



