السيرة الذاتية لوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي

شغلت وزيرة الصناعة والطاقة الجديدة، نائلة نويرة القنجي، خطة رئيسة مديرة عامة للقطب التنموي المنستير والفجة منذ 2006 وإلى حد اختيارها ضمن الفريق الحكومي لرئيسة الحكومة، نجلاء بودن.



وتحصّلت، القنجي وهي خريجة المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة دفعة 1985، مستشار للمصالح العمومية، على ديبلوم معهد الدفاع الوطني فوج 23.



والتحقت الوزيرة الجديدة، منذ تخرجها، بإدارة التعاون بوزارة الاقتصاد الوطني كمسؤولة على التعاون الثنائي ثم التعاون المتعدد الأطراف حيث كانت عضو قار ممثل للوزارة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة.



والتحقت سنة 1995 بوزارة الصناعة بديوان الوزير كمكلفة بمهمّة ومديرة للتعاون الدولي ثم عيّنت سنة 2003 مديرة عامّة للاستراتيجيّات الصناعيّة بالوزارة نفسها إلى سنة 2006.





وتتوفر لدى وزيرة الصناعة والطاقة خبرة في سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وفي تنفيذ استراتيجيات التنمية الصناعيّة وقامت بتطوير القطب التنموي المنستير-الفجة وإنجاز مختلف مكوّناته بما في ذلك القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص.



كما قامت بالإشراف تقنيا وإداريا على إنجاز مختلف برامج القطب المتعلّقة بالبحث والتجديد وشبكات الشراكة ودعم المؤسسات الناشئة التكنولوجية.



وتحصلت نائلة نويرة القنجي على شهادات تكوين تكميلي في عديد المجالات والاختصاصات على المستوى الوطني والدولي منها خاصة، إدارة التفاوض وشهادة المنشأ والملكيّة الفكرية والتنمية المستدامة وإدارة المشاريع وتقييم السياسات والتصرف في التجديد والتطوير والتصرف في المشاريع خاصة الأوروبية. وهي عضو بعديد الجمعيات وحاليا رئيسة الجمعية التونسية للأقطاب التكنولوجية. نائلة نويرة القنجي مولودة في 18 سبتمبر 1959 بتونس، متزوجة وأم لطفلين.



