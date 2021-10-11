السيرة الذاتية لوزير السياحة محمد معز بن حسين

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 16:02قراءة: 0 د, 24 ث
محمد معز بن حسين (44 عاما) وزير للسياحة في حكومة نجلاء بودن كان يشغل منصب مدير عام الديوان الوطني للسياحة قبل تعيينه الأخير.


وقبل ذلك تولى منصب رئيس مدير عام لشركة الترفيه السياحي، المملوكة للدولة وتحت اشراف وزارة السياحة، منذ جوان 2017 وإلى حدود جانفي 2021.


وشغل منصب مدير بديوان وزير السياحة، مكلّفا بالتأهيل السياحي بين 2014 و2017.


وبدا بن حسين مسيرته المهنية في فيفري 2005 كمستشار للمصالح العمومية


ووزير السياحة الجديد متحصّل على شهادات جامعية عليا في اختصاص الإقتصاد.

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