السيرة الذاتية لليلى جفال وزيرة العدل

وات - وُلدت ليلى جفال التي تم تعيينها اليوم الإثنين، وزيرة للعدل، في حكومة نجلاء بودن، يوم 29 أوت 1960 برادس، وهي متحصلة على شهادة الإجازة في الحقوق، اختصاص قانون خاص، سنة 1985 وشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة سنة 1986



التحقت، ليلى جفال، بسلك القضاء سنة 1987 وعملت كقاضية بمحكمة الناحية بقرمبالية من 1994 إلى 1998 ثم بمحكمة الناحية بتونس سنتي 1998 و1999 ومستشارة بمحكمة الإستئناف بتونس سنتي 1999 و2000 ومستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من 2000 إلى 2003.



وشغلت في ما بعد منصب وكيل رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس من 2003 إلى 2008 ومستشارة بمحكمة التعقيب من 2008 إلى 2012.



كما تولّت ليلى جفال رئاسة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بنابل من 2012 إلى 2014 ثم المحكمة الإبتدائية بقرمبالية من 2014 إلى 2016، وهي الرئيسة الأولى لمحكمة الإستئناف منذ سنة 2016.



وكانت قد عُيّنت وزيرة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في حكومة هشام المشيشي، قبل أن يتم إعفاؤها في 15 فيفري 2021.



