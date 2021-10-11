من هو عماد مميش وزير الدفاع؟

عماد مميش وزيرا للدفاع.. أستاذ جامعي محاضر في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.



درّس القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.



وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص والعلوم الجنائية.



ومميش خبير في مكافحة الفساد مع الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO)



