من هو عماد مميش وزير الدفاع؟

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 12:30قراءة: 0 د, 13 ث
عماد مميش وزيرا للدفاع.. أستاذ جامعي محاضر في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

درّس القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص والعلوم الجنائية.

ومميش خبير في مكافحة الفساد مع الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO)

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