من هو وزير الصحة علي مرابط ؟‎‎

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 أمرا بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وقد أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن تركيبة الحكومة .



وحافظ علي مرابط على منصبه على رأس وزارة الصحة في حكومة نجلاء بودن، وشغل هذا المنصب يوم 6 أوت 2021 وفق أمر رئاسي يقضي بتكليفه بتسيير وزارة الصحة.



وعلي مرابط هو أستاذ في علم الأوبئة والصحة العامة في كلية الطب بتونس، وهو خريج كلية الطب في تونس ومعهد طب المناطق الحارة التابع للخدمات الصحية للجيش بفرنسا.



وهو منسق ماجستير الصحة العامة بكلية الطب بتونس وعضو ناشط في لجنة الرسائل الجامعية في نفس المؤسسة.



وعلي مرابط متخصص في الوقاية من أمراض المسافرين، والتطعيمات الدولية، والتثقيف الصحي، ومكافحة الأمراض المنقولة جنسياً.



كما ترأس مرابط حملة التطعيم ضد كوفيد بولاية تطاوين.







