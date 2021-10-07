زغوان: اندلاع حريق كبير بمصنع للملابس القديمة "فريب" وآخر لصنع علب الجعة بجبل الوسط

Publié le Jeudi 07 Octobre 2021 - 20:48قراءة: 0 د, 37 ث
وات - شهدت المنطقة الصناعية بجبل الوسط، مساء اليوم الخميس، اندلاع حريق كبير بمصنع للملابس القديمة "فريب"، تسربت منه النيران لتطال مؤسسة محاذية له، مختصة في صنع علب الجعة.

وذكر مصدر مسؤول بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان، في تصريح لـ"وات"، أن فريقا من الحماية المدنية تحول حال الإعلام بالحريق على عين المكان معززا ب3 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف ومعدات للنجدة، كما تم الاستنجاد بفرق من الحماية المدنية بولايات تونس الكبرى ونابل، نظرا لقوة النيران المندلعة بالمصنعين.


وأفاد بأن أسباب الحريق، حسب المعطيات الأولية، تعود إلى نشوب حريق بنبات القصب الجاف بوادي مليان، تسربت على إثره النيران إلى مصنع الملابس القديمة، ومنه إلى مصنع علب الجعة، بمفعول الرياح القوية، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى مؤسسات صناعية أخرى.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233780



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الخميس 07 أكتوبر 2021 | 30 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:56 15:24 12:14 06:20 04:54
Babnet
21°
Babnet25°Babnet% 64:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-2024°-2024°-1922°-1824°-17
  • Avoirs en devises
    21665,4

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28463 DT        1$ =2,83080 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   2152,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive