النجم الساحلي - عقد جلسة عامة انتخابية يوم 9 اكتوبر القادم

اعلن النجم الساحلي يوم الثلاثاء انه سيعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 9 اكتوبر المقبل على الساعة منتصف النهار بالمقر الاداري للجمعية وذلك لانتخاب اعضاء الهيئة المديرة للمدة النيابية القادمة.



واضاف النجم الساحلي في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه سيتم خلال هذه الجلسة ايضا تعيين مراقب الحسابات للمدة النيابية القادمة.



وستكون هذه الجلسة العامة الانتخابية مسبوقة يوم 2 اكتوبر بجلسة عامة تقييمية سيتم خلالها استعراض التقريرين الادبي والمالي المتعلق بالموسم الرياضي 2019-2020 ثم المصادقة عليهما اضافة الى تلاوة تقرير مراقب الحسابات للموسم الرياضي 2019-2020.





