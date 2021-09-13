وات - تاهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة الى الدور النهائي لبطولة امم افريقيا (اكابر) المقامة بالعاصمة الرواندية كيغالي بعد فوزه على المنتخب المصري 3-1 في نصف النهائي اليوم بكيغالي .وضمن تاهله الى بطولة كاس العالم 2022

وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي 25-19 و16-25 و25-14 و25-21



وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور النهائي للبطولة الافريقية غدا (الساعة الخامسة مساء ) منتخب الكامرون الذي تاهل على حساب المنتخب المغربي 3-2 في نصف النهائي اليوم بكيغالي

ويذكر ان طرفي الدور النهائي للبطولة الافريقية للكرة الطائرة تونس والكامرون ضمنا التاهل الى بطولة كاس العالم التي ستقام في روسيا في الفترة من 26 أوت وحتى 11 سبتمبر 2022.





