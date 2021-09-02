أريانة: الشروع في إصلاح الطرقات التي شملتها أشغال تهيئة شبكات التطهير

شرعت مصالح الديوان الوطني للتطهير بولاية أريانة، منذ نهاية شهر أوت الماضي، في إصلاح شوارع وأنهج الجهة، التي شملتها أشغال تهيئة شبكات التطهير منذ شهر أوت 2020.



وتتمثل عملية الإصلاح، وفق ما صرح به لـ(وات) مدير المصالح الفنية ببلدية أريانة، خالد الجبالي، في ردم الحفر التي خلفتها الأشغال بالخرسانة الاسفلتية، مشيرا إلى أن الأشغال ستشمل إلى غاية آخر شهر سبتمبر الجاري، كل الأحياء التي انتهت فيها الأشغال، في انتظار الإعلان في مرحلة لاحقة عن طلبات العروض لإعادة تعبيد الطرقات بشكل كامل بعد انتهاء كل أشغال مشروع تجديد شبكات التطهير وشبكات مياه الأمطار التي ستدوم 24 شهرا.



جدير بالذكر، أن عددا من مناطق الدائرة البلدية بأريانة المدينة، وهي الحي الشعبي وبرج البكوش واريانة الجديدة والحي الاداري، إضافة لأحياء المستقبل والنزهة والتعمير، تشهد منذ شهر أوت 2020، أشغال تهيئة شبكات التطهير وذلك بمد 40 كلم من قنوات تصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار داخل الاحياء السكنية.

ونتج عن هذه الأشغال، التي ينفذها الديوان الوطني للتطهير بالتعاون مع بلدية أريانة والمصالح الجهوية للتجهيز ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، على مدى 24 شهرا بكلفة تناهز 19 مليون دينار، في تردي حالة الطرقات التي تم حفرها لتجديد قنوات التطهير وكثرة الأتربة والغبار، ما شكل مصدر إزعاج لسكان أحياء المدينة وموجة من الاستياء نظرا لطول مدة الأشغال وعدم إصلاح الطرقات.







