التوقيت الصيفي لمكاتب البريد بداية من غرة جويلية 2021 وإلى غاية 31 أوت 2021

يعلم البريد التونسي حرفاءه الكرام، أن التوقيت الصيفي بهياكله التجارية (مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية) بداية من غرة جويلية 2021 وإلى غاية يوم 31 أوت 2021 سيكون على النحو التالي:يكون التوقيت الإداري من الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا (7.20) إلى الساعة الواحدة و50 دقيقة بعد الزوال (13.50)،تفتح الشبابيك للعموم من الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00).يوم الجمعة:- يكون التوقيت الإداري من الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا (7.20) إلى الساعة منتصف النهار و50 دقيقة (12.50)،تفتح الشبابيك للعموم من الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30).مع العلم وأن 64 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15).