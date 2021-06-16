تنظّم جمعية "les solistes" العرض ما قبل الأول للمشروع الموسيقي " فسحة من القلب " وذلك يوم الخميس 24 جوان 2021 على الساعة السادسة والنصف مساء بالمسرح البلدي بالعاصمة.وهذا العرض الموسيقي، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس، هو ثمرة مشروع المدرسة الأوركسترالية les solistes التي توسعت بإحداث كورال خاص بها، وذلك بدعم من مسرح الأوبرا في إطار برنامج بصمات إبداعية لدعم التنوع الثقافي و الفني الذي اطلقته وزارة الشؤون الثقافية.ويتكون هذا الكورال من 60 صوتا وقع اختيارهم من كافة ولاية بن عروس ويجمع مواهب شابة تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة تم تأطيرهم في ورشات خاصة دامت أربعة أشهر وأشرفت عليها كل من إشراف سلام و أمينة البقلوطي.وسيقدم هذا الكورال رفقة أوركسترا les jeunes solistes وبقيادة المايسترو أشرف بطيبــي، عرضا موسيقيا بعنوان "فسحة من القلب" يضم باقة من أجمل الأغاني الاوبرالية بعدة لغات : الإيطالية والفرنسية و العربية إضافة إلى بعض الأغاني التونسية بتوزيع اوركسترالي لإلياس بلاقي.مر