وزير الصحة: دخول وحدة الاسعاف المتنقلة بمستشفى منزل بورقيبة حيز الاستغلال مع بداية جوان المقبل

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أفاد وزير الصحة فوزي المهدي، اليوم الخميس، بأن وحدة الاسعاف الطبي المتنقلة المخصصة لفائدة المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت ستدخل حيز الاستغلال مع بداية شهر جوان المقبل.وقال المهدي، في تصريح اعلامي بمناسبة زيارة غير معلنة للمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، إن الوزارة وبالتنسيق مع والي الجهة وبقية المصالح المتداخلة حريصة على مزيد الارتقاء بظروف العمل وتحسين بقية الخدمات الطبية العامة بالمستشفى، من خلال عدة مشاريع يجري العمل عليها تدريجيا بجميع الأقسام.وهنأ الوزير الطاقم الطبي وشبه الطبي والاداري العامل بالمستشفى بعيد الفطر المبارك، منوها بمجهوداتهم الكبيرة وكل الاسرة الطبية الموسعة بالبلاد للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.ومن جهته، ذكر والي بنزرت محمد قويدر أنه تمت برمجة انجاز أكثر من مشروع بمستشفى منزل بورقيبة بعنوان السنة الجارية 2021 بقيمة مالية توازي 10ملايين دينار، إلى جانب تخصيص اعتمادات إضافية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لاقتناء مجموعة من التجهيزات الطبية لتعزيز خدمات ومرافق المستشفى على غرار بقية المنصة الاستشفائية بالجهة في إطار مجهود الجهة للحد من انتشار فيروس "كوفيد19".