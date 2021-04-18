وكالة إحياء التراث: برنامج افتراضي للاحتفال بشهر التراث

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احتفالا بالشهر الوطني للتراث الذي يُقام سنويا من 18 أفريل إلى 18 ماي، أعدت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية برنامجا متنوعا سيتمّ بثه على المنصات الرقمية للوكالة منها بالخصوص الصفحة الرسمية على الفايسبوك وقناة اليوتيوب، وهو إجراء وقائي نظرا لتأزم الوضع الصحي وحرصا على سلامة التونسيين من عدوى فيروس كورونا.وتقام الدورة الثلاثون لشهر التراث هذه السنة تحت شعار "تراثنا... راس مالنا". ويتضمّن برنامج وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لسنة 2021 سلسلة من المحاضرات التّفاعلية المباشرة عن بعد يؤمنها عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين في مجال التّراث المادّي وغير المادّي والجمعيّات النّاشطة في مجال التّراث.وتنتظم أيضا زيارات افتراضيّة للمتاحف والمواقع، وكذلك عروض لأشرطة وثائقيّة للتّعريف بمختلف عناصر تراثنا الوطنيّ، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرة رمضانيّات بيت الشّعر بالشّراكة مع بيت الشّعر التّونسيّ.وسيتم أيضا فتح المجال أمام المبدعين في مختلف القطاعات الثّقافية للتّعريف بعملهم وإنتاجاتهم الثّقافية والإبداعية طيلة شهر التراث وبعده .وشهر التّراث هو تظاهرة سنويّة دأبت وزارة الشّؤون الثّقافيّة على تنظيمها بالتّعاون مع المؤسّسات الرّاجعة لها بالنّظر للتّعريف بالتّراث الماديّ وغير الماديّ الّذي تزخر به تونس وتوظيفه واستثماره كثروة وطنيّة.