"الهايكا" تقرر الترفيع استثنائيا في مدّة الإشهار إلى 14 دقيقة في الساعة خلال شهر رمضان 2021

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قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، الترفيع في المدة الزمنية المسموح بها للإشهار في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة من 12 إلى 14 دقيقة خلال الستين دقيقة بث، وذلك بشكل استثنائي خلال شهر رمضان.وأوضحت "الهايكا" في بلاغ لها، أن قرارها يأتي بعد دراسة مطالب بعض القنوات في هذا الخصوص، ومراعاة للوضعية الاقتصادية للمنشآت الإعلامية السمعية البصرية الخاصة.وذكّرت بأن الفصل الثالث من القرار عدد 1 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري، ينص على "ألا تتجاوز مدة بثّ الإشهار في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة عشر دقائق في الستين دقيقة، واثنتي عشر دقيقة خلال شهر رمضان".