الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 14 مارس 2021

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جندوبة : تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجهة



الكاف: تسجيل حالة وفاة جديدة و 16اصابة مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة أمس الأوّل الجمعة 22 إصابة جديدة بفيروس "الكورونا" وذلك بعد رفع 52 عينة واخضاعها للتحاليل المخبرية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بذات الفيروس ومنذ بداية الجائحة الى 2825 حالة تعافى منهم 2716 وتوفي 182 شخصا وفق ما ورد في التقرير اليومي المحيّن المتعلق بالوضع الوبائي في الجهة والصادر صباح اليوم الاحد.وتوزّعت الإصابات الجديدة المسجلة إلى 21 في بجندوبة وجندوبة الشمالية وإصابتين في بوسالم 4 في غار الدماء.والى غاية 12 من الشهر الجاري حافظ قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة ومنذ أسابيع على خلوّه من أي مصاب فيما يقيم بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة والى حد ذات التاريخ 13 شخصا.وكانت الإدارة الجهوية للصحة في جندوبة قد انطلقت يوم أمس السبت في أولى عمليات التلقيح ضد الفيروس بالنسبة لأعوان الصحة في الجهة.سجلت ولاية الكاف حالة وفاة جديدة جراء كوفيد-19 و16 إصابة جديدة بهذا الفيروس، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الوفيات المسجلة بالجهة جراء الوباء، منذ بداية الجائحة في تونس وإلى حدود اليوم الأحد، إلى 171حالة وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5147حالة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل التي أجريت على 82 عينة رفعت يوم 12 مارس الجاري.وجاء في التحيين اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس الكورونا المستجد الذي نشرته الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" أن نسبة حالات التعافي الجملية من المرض عرفت شهدت طفيفا حيث بلغ عدد المتعافين 5025 شخصا أي بنسبة شفاء تقدر ب 97 فاصل 6 بالمائة مقابل حوالي 98 بالمائة من قبل.كما ارتفع عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 122 حالة في حين استقر عدد المقيمين في المستشفيات في حدود 25 شخصا من بينهم سبعة في أقسام الانعاش، حسب ذات التحيين.