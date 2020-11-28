بايرن يعزز صدارته بفوز مستحق على شتوتغارت

الأناضول -

حقق بايرن ميونخ فوزًا مستحقًا على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف لهدف، السبت، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.تقدم فريق أصحاب الأرض أولا بهدف سُجل عن طريق المهاجم الفرنسي تانجوي كوليبالي في الدقيقة 20، قبل أن يُحرز مواطنه كينغسيلي كومان هدف التعادل للبايرن عند الدقيقة 38.ومع دخول شوط المباراة الثاني وقته الضائع، منح البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي فريقه بايرن ميونخ التقدم بهدف ثان.وانتظر البايرن حتى قدوم الدقيقة 87 ليؤمن الفوز بهدف أحرزه البرازيلي دوغلاس كوستا.وبهذا، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده للنقطة 22، فيما تجمد رصيد شتوتغارت عند 11 نقطة في المركز العاشر.وفي بقية النتائج، سقط بوروسيا دورتموند على ميدانه أمام كولن بهدفين لهدف، وتعادل آينتراخت فرانكفورت على أرض يونيون برلين بثلاثة أهداف لكل فريق، في حين انتصر لايبزيغ على ضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدفين لهدف.