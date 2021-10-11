السيرة الذاتية لوزير الداخلية، توفيق شرف الدين

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 10:50قراءة: 0 د, 44 ث
ولد توفيق شرف الدين، بمدينة منزل مهيري من ولاية القيروان، ويبلغ من العمر 53 سنة.

وشرف الدين، محام منذ سنة 1996، ومحام لدى التعقيب منذ سنة 2008، وهو أيضا عضو بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة مكلف بالنشاط العلمي والملتقيات العلمية منذ سنة 2013. شغل وزير الداخلية في حكومة هشام المشيشي لمدّة أشهر...

تحصل على الماجستير المهني في العقود والخدمات القانونية بسوسة من كلية الحقوق بسوسة سنة 2011، وذلك بعد نيله شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة في المناظرة الوطنية لسنة 1995(المرتبة الأولى)، والأستاذية في الحقوق من كلية الحقوق بسوسة سنة 1994 وتوفيق شرف الدين، هو عضو باللجنة القانونية لرابطة الوسط لكرة القدم منذ سنة 2016.

كما كانت له مساهمة في بعث وتنظيم أول بطولة سنوية لكرة القدم للمحامين سنة 2018-2019، والمشاركة والحصول على أول كأس إفريقية لكرة القدم للمحامين، مع المشاركة في دورات دولية لكرة القدم للمحامين بقرونوبل و باريس، وفي 9 كؤوس عالمية لكرة القدم للمحامين بإسبانيا وتركيا وكرواتيا.

Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 209580

Corruption  (France)  |Mercredi 26 Août 2020 à 19h 12m |           
C'est un mauvais choix serte mais la personne choisie doit être intellectuellement honnête et refuser , mais l'amour du pouvoir et l’orgueil les rend aveugle et accepte un poste ou leur incompétence fait payer cher le peuple tunisien a cause du mauvais choix ou du copinage qui passe avant l’intérêt du pays!!

Slimene  (France)  |Mercredi 26 Août 2020 à 10h 20m |           
@ Cartaginois2011. Einsteinوزارة الداخلية يلزمها

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 26 Août 2020 à 10h 13m |           
كان محامي واصبح هاوي او غاوي كرة قدم ...
اذن فهو حسب معايير المشيشي كفاءة لتسيير وزارة الداخلية

Ncgrh  (Tunisia)  |Mercredi 26 Août 2020 à 08h 31m |           
Tu as choisi la personne mais tu n'as pas choisi la place ; Echec

Essoltan  (France)  |Mercredi 26 Août 2020 à 08h 06m |           
C'est un mauvais choix d'après son CV , avec tous les respects pour la personne .

Sly  (Tunisia)  |Mardi 25 Août 2020 à 23h 01m |           
هاو كوارجي مالبريمة

Cartaginois2011  (South Africa)  |Mardi 25 Août 2020 à 22h 48m |           
ماذا يمكن ان يضيف متكون في الحقوق الى وزارة تعتمد اساسا على الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة،اضافة الى التصرف العلمي في الموارد البشرية؟



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