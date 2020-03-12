رئيسة بلدية تونس: 300 دينار خطية لأصحاب المقاهى الذين لا يمتثلون لقرار منع الشيشة

Jeudi 12 Mars 2020



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باب نات

- كشفت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحميم في مداخلة عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" انه سيتم فرض خطايا تقدر ب300 دينار تتضاعف في المرة الثانية ضد اصحاب المقاهي الذين لا يمتثلون لقرار منع الشيشة".واضافت رئيسة بلدية تونس " اجهزة امن الصحة ستقوم بما يلزم لمواجهة حالات الاستهتار بالصحة العامة.وتابعت قائلة " ستكون اعيننا مفتوحة لمنع بعض الاطراف من نشر الفيروس بسبب عدم اهتمامهم بالصحة".وصنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "وباء عالميا"؛ وذكرت الأربعاء أن الفيروس أصاب نحو 118 ألف شخص في 114 دولة، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 81 دولة أي إصابات بالفيروس.