نسبة التضخم في تونس تتراجع الى 5،8 بالمائة خلال شهر فيفري 2020

Jeudi 05 Mars 2020



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* مؤشر الاستهلاك العائلي يستقر خلال شهر فيفري 2020

- تراجعت نسبة التضخم في تونس ، خلال شهر فيفري 2020، الى 5،8 بالمائة بعد ان كانت في حدود 5،9 بالمائة خلال شهر جانفي 2020 و 6،1 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.وربط المعهد ، في بيان صحفي حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي نشره الخميس ، هذا التلقص بتواصل تراجع وتيرة ارتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 4،4 بالمائة الى 3،7 بالمائة خلال الشهر الحالي (5،8 بالمائة في شهر ديسمبر 2019).وتراجعت وتيرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، خلال شهر فيفري 2020 ، الى 3،7 بالمائة نظرا لارتفاع اسعار الغلال بنسبة 12،8 بالمائة واسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 4،9 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 4،6 بالمائة في حين تراجعت اسعار زيت الزيتون بنسبة 13،9 بالمائة .وشهدت اسعار المواد المصنعة ، باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفاعا بنسبة 7،6 بالمائة وذلك نظرا لارتفاع اسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 9،7 بالمائة واسعار مواد البناء بنسبة 7،7 بالمائة كما ارتفعت اسعار الخدمات بنسبة 5،3 بالمائة وذلك نظرا لارتفاع خدمات الصحة بنسبة 8،8 بالمائة والايجارات بنسبة 5،7 بالمائة.وسجل التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) ، لشهر فيفري 2020، ارتفاعا بنسبة 6،9 بالمائة مقابل 6،8 بالمائة خلال شهر جانفي 2020 و 6،7 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2019.وسجلت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5،8 بالمائة مقابل 5،7 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم ان نسبة الانزلاق السنوى قد بلغت 4،2 بالمائة مقابل 1،4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة.استقر مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي، خلال شهر فيفري 2020، مقارنة بشهر جانفي 2020، بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 0،6 بالمائة خلال الشهر الفارط .وارجع المعهد ، هذا الاستقرار بالاساس الى الارتفاع المسجل في اسعار مجموعة النقل بنسبة 1،1 بالمائة من جهة، والى التراجع المسجل في اسعار الاحذية بنسبة 4،5 بالمائة من جهة اخرى وذلك تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية في حين سجلت اسعار مجموعة التغذية شبه استقرار.وسجلت مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0،1 بالمائة وذلك نظرا لارتفاع اسعار الغلال الطازجة بنسبة 1،6 بالمائة واسعار الحلويات والشكلاطة بنسبة 1،4 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 0،7 بالمائة في المقابل تراجعت اسعار الدواجن بنسبة 1،2 بالمائة واسعار زيت الزيتون بنسبة 2،8 بالمائة.وشهد مؤشر اسعار النقل ارتفاعا خلال شهر فيفري 2020 بنسبة 1،1 بالمائة نتيجة الزيادة في اسعار خدمات النقل الخاص بنسبة 2،8 بالمائة ( مراجعة اسعار تعريفات التاكسي الفردي).وتراجعت اسعار مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 4،5 بالمائة مقابل 0،4 بالمائة، خلال الشهر المنقضي تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية حيث تراجعت اسعار الملابس بنسبة 4،8 بالمائة واسعار الاحذية بنسبة 5 بالمائة.