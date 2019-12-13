جندوبة : انزلاق أرضي بمنطقة ''سوق الجمعة'' يتسبّب في انقطاع اكثر من مائة تلميذ عن الدراسة

Vendredi 13 Decembre 2019



وات

- عبّر عدد من أولياء التلامذة القاطنين في قرية "الدير" من منطقة "سوق الجمعة" الحدودية التابعة لمعتمدية جندوبة الشمالية عن تخوّفهم من توسّع مخاطر الانزلاقات الأرضية التي حلت بجسر وادي المالح الفاصل بين منطقة سوق الجمعة التي تتركز بها اهم المرافق العمومية في الجهة وعمادة الدير التي يقطنها أكثر من مائة وخمسين تلميذا يتنقلون يوميا عبر حافلة عمومية مخصصة لهم.وقال بعض ممّن تحدثوا اليوم لصحفي (وات) من بينهم صالح الخليفي وليّ ثلاثة تلامذة ونور الدين الخزري وليّ تلميذين ونور الدين مزريقي وليّ تميذ وخميس الخزري وليّ ثلاثة تلامذة أن أبنائهم منقطعين منذ خمسة أيام عن الدراسة بسبب رفض الحافلة الوصول إلى منطقتهم خشية الانزلاقات التي حلت بالجسر وفي غياب أي منفذ يصلها بعمادة الدير.وطالب الأولياء السلطات المحلية والجهوية التدخل العاجل لمعالجة هذا الانزلاق وحماية مستعمليه لاسيما في ظل توقعات بنزول كميات قياسية من الامطار في منطقة معروفة بتساقطاتها الشتوية وبانزلاقاتها الأرضية المتواترة وإيجاد حل نهائي يوقف مخاوفهم ويطمئن أبناءهم التلاميذ ويضمن سلامة مستعملي الطريق الهام بالنسبة اليهم وفق تعبيرهم.بالمقابل أكّد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجندوبة عادل الحيدري انه تحول على عين المكان قبل يومين وانه عاين الانزلاق الذي يهدد الجسر وأن إدارته تولّت ليلة البارحة نشر الاستشارة بعد ان استكملت الدراسة وطلبت الاعتمادات للشروع في إعادة تهيئته مضيفا ان نقطتين اضافيتين على نفس الطريق تابعتين لوزارة الفلاحة تتطلّبان تدخّلا سريعا خاصة بعد ان حاد الوادي عن مساره الطبيعي وتسبب في تآكل الطريق الذي يمر عبره الجسر محل الاستشارة .