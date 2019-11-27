حملة لينا بن مهني لجمع الكتب توفر أكثر من 45 ألف كتاب لفائدة السجناء

Mercredi 27 Novembre 2019



وات

- جمعت حملة أطلقتها الناشطة الحقوقية لينا بن مهني، أكثر من 45 ألف كتاب تم توفيرها لفائدة السجناء الذين يقيمون بكافة السجون في تونس، وفق ما أعلنته في لقاء انتظم اليوم الأربعاء بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (الكريديف).وذكرت بن مهني، أن حملتها لجمع الكتب التي كانت أطلقتها خلال سنة 2016 بمبادرة شخصية تمكنت من تجاوز الهدف المرسوم لها بجمع 3 آلاف كتاب، مشيرة، الى أن فكرة اطلاق هذه الحملة تبلورت عقب زيارة كانت أدتها خلال نفس العام الى سجن المرناقية بولاية منوبة حيث لاحظت عدم توفر الرصيد المطلوب والكافي للمطالعة في المكتبة الموجودة بالسجن.وأشارت الى أن توفير الكتب ساهم في زيادة الاقبال لدى المساجين على المطالعة من قبل السجناء، اذ تم في شهر أكتوبر المنقضي تسجيل طلب 2600 كتاب بمختلف السجون.وتشارك هذه الناشطة في فعاليات وأنشطة ثقافية بالسجون كان آخرها ايام قرطاج السينمائية، لكنها أكدت أن رغبتها في الارتباط بقضايا دعم حقوق السجناء يفسر بالأساس بتجربة عائلية عاشتها وذكريات ارتبطت بسيرة سجن والدها الصادق بن مهني الذي يعد أحد أبرز معارضي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أثناء فترة حكمه في سبعينات القرن الماضي.