بطولة القسم الوطني لكرة اليد - نتائج مقابلات الجولة الثامنة

Samedi 09 Novembre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الاولى
سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي 19-19
جمعية الحمامات - مكارم المهدية 28-24
النجم الرادسي - بعث بني خيار 21-22
جمعية اريانة - نادي كرة اليد بجمال 22-34
المجموعة الثانية:
نادي قصور الساف - جندوبة الرياضية 23-24
سهم منزل حر - نسر طبلبة 29-29
شبيبة الشيحية - النادي الافريقي 30-37
نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي 26-29
المجموعة الاولى
سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي 19-19
جمعية الحمامات - مكارم المهدية 28-24
النجم الرادسي - بعث بني خيار 21-22
جمعية اريانة - نادي كرة اليد بجمال 22-34
المجموعة الثانية:
نادي قصور الساف - جندوبة الرياضية 23-24
سهم منزل حر - نسر طبلبة 29-29
شبيبة الشيحية - النادي الافريقي 30-37
نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي 26-29
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Par:essoltan (France )
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