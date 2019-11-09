بطولة القسم الوطني لكرة اليد - نتائج مقابلات الجولة الثامنة

Samedi 09 Novembre 2019



وات

- في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي 19-19جمعية الحمامات - مكارم المهدية 28-24النجم الرادسي - بعث بني خيار 21-22جمعية اريانة - نادي كرة اليد بجمال 22-34نادي قصور الساف - جندوبة الرياضية 23-24سهم منزل حر - نسر طبلبة 29-29شبيبة الشيحية - النادي الافريقي 30-37نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي 26-29