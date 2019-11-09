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بطولة القسم الوطني لكرة اليد - نتائج مقابلات الجولة الثامنة

Samedi 09 Novembre 2019

Samedi 09 Novembre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الاولى


سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي 19-19

جمعية الحمامات - مكارم المهدية 28-24

النجم الرادسي - بعث بني خيار 21-22

جمعية اريانة - نادي كرة اليد بجمال 22-34

المجموعة الثانية:

نادي قصور الساف - جندوبة الرياضية 23-24

سهم منزل حر - نسر طبلبة 29-29

شبيبة الشيحية - النادي الافريقي 30-37

نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي 26-29

  
  
     
  
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