تونس تشارك في الدور الثانية للصالون الدولي للواردات بالصين

Mercredi 06 Novembre 2019



وات

- تشارك تونس في الدورة الثانية للصالون الدولي للواردات بالصين "تشاينا انترناشنل ايمبورت اكسبو" بوفد يقوده وزير التجارة، عمر الباهي.ويعتبر الصالون الدولي للواردات بالصين، إحدى أهمّ التظاهرات الدولية الهامة في مجال الاستيراد، والتي تتواصل من 5 الى 10 نوفمبر 2019، بشنغاي (الصين).وتتطلع تونس من خلال هذه المشاركة الى دعم العلاقات التجارية التونسية الصينية علاوة على الترويج لمنتوجات الصناعات الغذائية التونسية في هذه السوق الواعدة جدا، حسب ما بينه مركز النهوض بالصادرات في بلاغ، الاربعاء.وستتاح الفرصة للمؤسسات التونسية المشاركة في لقاءات مهنية ينظمها بنك الصين.كما ستلتئم حصص لتذوق المنتجات التونسية ببادرة من المركز الفني للتعبئة والتغليف الذي سيتولى طيلة فترة المعرض، تنشيط جناح مخصص للترويج لزيت الزيتون ومنتجات الصناعات الغذائية التونسية.وتم بالمناسبة تهيئة فضاء على مساحة 136 متر مربع، يتولى تنشيطه الديوان الوطني التونسي للسياحة من اجل الترويج للسياحة التونسية ولفرص الاستثمار بتونس.ويشارك في الصالون الدولي للواردات بالصين حوالي 150 الف من المقتنين المهنيين يمثلون 120 بلد.علما وان الدورة الاولى للصالون سجلت مشاركة 5 آلاف عارض واستقطب 400 الف زائر.