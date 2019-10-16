مقابلة ودية - فوز النادي الافريقي على الملعب التونسي 2-0

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- فاز النادي الافريقي على الملعب التونسي 2-0 في المباراة الودية التي اقيمت بينهما اليوم الاربعاء بملعب الشاذلي زويتن في اطار الاعداد للاستحقاقات القادمة.وسجل شهاب الصالحي (49) ووسام بن يحيي (74) هدفي المباراة.ويحل النادي الافريقي ضيفا على نجم المتلوي في الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 23 و24 اكتوبر الجاري فيما يلاقي الملعب التونسي شبيبة القيروان في القيروان.