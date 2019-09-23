Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim - Nebtedi Mnin Elhikaya  

تشريعية 2019-بنزرت: الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ترصد 29 مخالفة انتخابية وتراجع خطط عدد من رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
وات - بلغ عدد المخالفات الانتخابية التي رصدتها الفرق الرقابية للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، بمناسبة الحملة الانتخابية التنشريعية حوالي 29 مخالفة انتتخابية، وفق ما أكدته المنسقة الجهوية للهيئة، شيراز عياد، لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضحت عياد، أن من أبرز المخالفات الانتخابية التي تم رصدها، تعلقت بجمع معطيات شخصية للناخبين من قبل عدد من القائمات الانتخابية، الى جانب تعليق البيانات الانتخابية والصور في غير الأماكن المخصصة لها، مضيفة أن الهيئة بصدد الاعداد لتنظيم ورشة عمل تظم كل رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع لاطلاعهم على فحوى التقييم الذي أنجزته الهيئة وكيفية مراجعة الإشكاليات التي تم رصدها خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.


وأكدت بالمناسبة، أنه سيتم مراجعة خطط حوالي 30 على اقصى تقدير من رؤساء مكاتب ومراكز الاقتراع وذلك لاضفاء اكثر نجاعة وسلاسة على العملية الانتخابية المقبلة سواء منها التشريعية او الدور الثاني للرئاسية السابقة لاوانها، مشيرة الى ان الهيئة بصدد وضع البرنامج المناسب والاستعداد على الوجه الأكمل إداريا ولوجستيا وبشريا في حال تزامن الانتخابية التشريعية مع الدور الثاني للرئاسية السابقة لاوانها.
يشار إلى أن حادثة الاعتداء، التي جدت اليوم الاثنين، على رئيس مركز محكمة الاستئناف ببنزرت، الرائد فوزي الهويملي والتي ادت الى استشهاده، فضلا عن الاعتداء على عسكري برتبة ملازم، من قبل أحد الأشخاص، ألقت بظلالها على الجهة حيث غابت مختلف الأنشطة الدعائية الميدانية للقائمات الانتخابية الـ42 المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة بنزرت.

  
  
     
  
cadre-906a79d805d85331f3649bf9ff82d28b-2019-09-23 16:36:01






0 de 0 commentaires pour l'article 189650



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 23 سبتمبر 2019 | 24 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:17 15:39 12:19 06:08 04:41
25°
 24° % 69 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-2328°-2230°-2227°-2126°-21
  • Avoirs en devises
    18044,3

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,14877 DT        1$ =2,85172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569266622|189650 149|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires