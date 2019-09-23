تشريعية 2019-بنزرت: الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ترصد 29 مخالفة انتخابية وتراجع خطط عدد من رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- بلغ عدد المخالفات الانتخابية التي رصدتها الفرق الرقابية للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، بمناسبة الحملة الانتخابية التنشريعية حوالي 29 مخالفة انتتخابية، وفق ما أكدته المنسقة الجهوية للهيئة، شيراز عياد، لمراسل (وات) بالجهة.وأوضحت عياد، أن من أبرز المخالفات الانتخابية التي تم رصدها، تعلقت بجمع معطيات شخصية للناخبين من قبل عدد من القائمات الانتخابية، الى جانب تعليق البيانات الانتخابية والصور في غير الأماكن المخصصة لها، مضيفة أن الهيئة بصدد الاعداد لتنظيم ورشة عمل تظم كل رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع لاطلاعهم على فحوى التقييم الذي أنجزته الهيئة وكيفية مراجعة الإشكاليات التي تم رصدها خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.وأكدت بالمناسبة، أنه سيتم مراجعة خطط حوالي 30 على اقصى تقدير من رؤساء مكاتب ومراكز الاقتراع وذلك لاضفاء اكثر نجاعة وسلاسة على العملية الانتخابية المقبلة سواء منها التشريعية او الدور الثاني للرئاسية السابقة لاوانها، مشيرة الى ان الهيئة بصدد وضع البرنامج المناسب والاستعداد على الوجه الأكمل إداريا ولوجستيا وبشريا في حال تزامن الانتخابية التشريعية مع الدور الثاني للرئاسية السابقة لاوانها.يشار إلى أن حادثة الاعتداء، التي جدت اليوم الاثنين، على رئيس مركز محكمة الاستئناف ببنزرت، الرائد فوزي الهويملي والتي ادت الى استشهاده، فضلا عن الاعتداء على عسكري برتبة ملازم، من قبل أحد الأشخاص، ألقت بظلالها على الجهة حيث غابت مختلف الأنشطة الدعائية الميدانية للقائمات الانتخابية الـ42 المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة بنزرت.