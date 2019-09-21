افتتاح المهرجان الوطني للمسرح من مدينة الكاف وتكريم مجموعة من المسرحيين

Samedi 21 Septembre 2019



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المنصف السويسي المسرحي الغائب الحاضر

- بحضور عدد كبير من أهل الثقافة والفن الرابع، افتتحت مساء الجمعة، انطلاقا من مدينة الكاف، الدورة التأسيسية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي، لتجوب عروضها لاحقا جميع جهات البلاد وتتواصل إلى غاية يوم 16 نوفمبر القادم.وأقيم حفل الافتتاح الرسمي بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، حيث تداول على إلقاء الكلمة كل من مدير الدورة محمد مسعود إدريس وعبد الحليم المسعودي ممثل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وعماد المديوني مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف ومنير العرقي مدير إدارة المسرح.وأجمع المتدخلون على أهمية المسيرة المسرحية في تونس التي تجاوزت العقدين بعد القرن من الزمن، مؤكدين على أن المهرجان الوطني للمسرح التونسي هو فرصة لزرع بذور الفن والثقافة في جميع جهات الجمهورية.وشدد المتحدثون على أهمية الجهود المبذولة من قبل أهل القطاع للنهوض بالمسرح والانتصار للفن في تونس.وثمنوا أيضا جهود من كانوا سباقين من أهل الفن الرابع في التأسيس للمسرح ونشره في ربوع تونس، لافتين إلى أن هذا المهرجان هو محطة ثقافية جديدة تضاف إلى المسرح التونسي لمواصلة الحلم والبناء.حملت الدورة التأسيسية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي اسم الفقيد المنصف السويسي الذي كان سباقا في التمرد على احتكار العاصمة للأنشطة المسرحية، فبعث سنة 1967 الفرقة المسرحية بالكاف ليفسح المجال فيما بعد لتأسيس فرق مسرحية أخرى على غرار الفرقة المسرحية بقفصة المنصف السويسي الفنان الذي غيبه الموت سنة 2016، كان حاضرا بقوة عبر معلقات المهرجان وشريط فيديو وكذلك في حديث الحاضرين عنه وعن مسيرته الحياتية والفنية وأهمها مساهمته الكبرى في إحداث مؤسسة المسرح الوطني التونسي سنة 1983، وكذلك تأسيس أيام قرطاج المسرحية خلال السنة نفسها.وتم تكريم الفقيد المنصف السويسي إلى جانب مجموعة من المسرحيين هم كمال العلاوي وصادق الماجري والأمين النهدي ومعز حمزة والأزهاري السباعي ومنجي الورفلي وتوفيق الخلفاوي وناجية الورغي والأسعد بن عبد الله ومنصف الصايم.وكان حفل الافتتاح الرسمي مسبوقا بعروض تنشيطية متنوعة وعروض في فن الحكي وتجليات موسيقية ومسرحية تم تقديمها في أماكن مختلفة من المدينة منها الساحات الرئيسية والمدارس الابتدائية.وبرمجت إدارة مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف عروضا مسرحية وتنشيطية متنوعة على مدى ثلاثة أيام (20 و21 و22 سبتمبر) تم توزيعها على عدد من الفضاءات والمناطق منها المؤسسات التربوية والثقافية بكل من قلعة سنان والدهماني والسرس وساقية سيدي يوسف ونبر والجريصة والسجن المدني بالكاف، فضلا عن تنظيم ندوة فكرية بعنوان "في الحاجة إلى المسرح"، وعديد التربصات والورشات في اختصاصات مختلفة.تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 200 عرض مسرحي في صنفي الاحتراف والهواية، موجه للكهول والأطفال سيتم تقديمها في مختلف جهات الجمهورية بين 20 سبتمبر و16 نوفمبر 2019، فضلا عن تنظيم 11 ندوة فكرية وكذلك عروض تنشيطية متنوعة ولقاءات مسرحية.