بلديات تونس الكبري تخصص زهاء 1,6 م د لاطلاق عمليات تتظيف واسعة لمكافحة الحشرات الضارة ما بين ماي واكتوبر 2019

Vendredi 17 Mai 2019



وات

- كشف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين سالمي ، الجمعة، عن تخصيص بلديات تونس مبلغ 484 ألف دينار لتنفيذ تدخلات لمكافحة الحشرات خلال الفترة الممتدة ما بين ماي وأكتوبر 2019، في وقت خصصت فيه بلديات بن عروس 464 ألف دينار وبلديات منوبة وأريانة مبلغ 333 الف دينار لكل منهما.وأكد سالمي، خلال جلسة عمل مشتركة بين الوزارة وممثلي البلديات، خصصت متابعة الخطة الوطنية لمكافحة الحشرات " ان هذه المبالغ ستوجه لجهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه ورفع الأتربة في اطار الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات، وفق بلاغ نشرته وزارة التجهيز على صفحتها الرسمية على موقع "فايس بوك ".وستخصص هذه المبالغ بالتفصيل ، وفق وثيقة عرضت خلال اللقاء ، الى تنفيذ عدة تدخلات من بينها التدخل لتنظيف حوض المياه بباردو وقنال حي الفراشيش والبلانشي ووادي برج شاكير (سيدي حسين السيجومي) وقنال الطابق وسيدي الرحال (المرسى) وقنال خزندار وطريق الشنوة والمرناقية ووادي الليل (منوبة) ووادي سيدي سليمان ومحطة التطهير رواد (اريانة) ووادي التفاح بالمحمدية و قنال رادس (بن عروس).وأشار سالمي، خلال الجلسة ، التي حضرها ممثلون عن بلديات تونس الكبري (تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة) الى الشروع في اعداد 26 دراسة بكلفة 700 ألف دينار والى تنفيذ 10 مشاريع بكلفة 41.7 مليون دينار .وتطرق أعضاء ورؤساء البلديات، خلال الجلسة، الي الصعوبات التي توجهها عديد المناطق في تونس الكبرى رغم المجهودات التي تبذلها عديد الهياكل الا أن الأوضاع تبقى صعبة في ظل غياب المراقبة والردع للمخالفات البيئية والصحية وتنامي ظاهرة البناء العشوائي.وشدد سالمي على ضرورة مزيد التنسيق بين كل الأطراف المختصة من بلديات وجمعيات وهياكل وزارية لإنجاح الخطة الوطنية لمقاومة الحشرات وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية وادامج المجتمع المدني لتحسيس المواطن بضرورة الحفاظ على نظافة العامة للمنطقة.وأكد السالمي، خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف الدوريات لرفع الفضلات بأنواعها بالطرقات ومجاري الأودية وتفادي تراكمها فوق مصارف مياه الأمطار واحد اث فريق عمل مشترك (اللجنة الوطنية لمقاومة الحشرات) للمتابعة والتدخل العاجل.وتشير الويثقة التي قدمت خلال الجلسة ، كذلك ، الى السعي لإدماج الاودية ومجاري المياه ومناطق ارتفاقها ضمن محيطها العمراني (تهذيب الضفاف وتهيئة مناطق خضراء) عبر اليات ناجعة واعداد امثلة مديرية لتصريف مياه الامطار داخل المدن وتنفيذ القوانين الجاري بها العمل.