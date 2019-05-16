وزير الشؤون الخارجية في بروكسال لمناقشة آفاق الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس مع الاتحاد الأوروبي

Jeudi 16 Mai 2019



باب نات

- بمناسبة انعقاد أشغال الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي في بروكسال التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يوم الخميس 16 ماي 2019 مع المفوض الأوروبي المكلّف بالسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسّع يوهانس هان.ومكّن اللقاء من استعراض مختلف ملفات التعاون الثنائي ومناقشة آفاق الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس مع الاتحاد الأوروبي.ووفق بلاغ لوزارة الخارجية , أثنى وزير الشؤون الخارجية على دعم الإتحاد الأوروبي لتونس لمواجهة التحديات التنموية التي تعترضها، مؤكدا على أهمية الرفع من سقف الدعم المالي الموجه لتونس لمجابهة إستحقاقات الإنتقال الديمقراطي ومواصلة القيام بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو الإقتصادي بما في ذلك تلك المنصوص عليها في خريطة الطريق التي تم تبنيها بشكل مشترك بين الجانبين في ماي 2018.من جانبه، أكد المفوض الأوروبي المكلّف بالسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسّع أن تونس تعد شريكا مميزا للاتحاد الأوروبي، مثنيا على التقدم الذي أحرزته في مجال الإصلاحات الهيكيلية للإقتصاد والتشجيع على الإستثمار، مجددا إلتزام الإتحاد الأوروبي مواصلة مرافقة تونس لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنويع أطر الشراكة والتعاون معها في مختلف المجالات.وبمبادرة من الممثلية الدائمة للمنظمة الدولية للفرنكفونية والرئاسة الرومانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عقد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اجتماعًا مع أعضاء مجموعة السفراء الناطقين باللغة الفرنسية المعتمدين في بروكسال، تولى خلاله الوزير إستعراض استعدادات تونس لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية في شهر نوفمبر 2020 ، والتي ستتزامن مع إحتفال هذه المنظمة بالذكرى الخمسين لإنشائها.كما كان الاجتماع مناسبة تبادل خلالها وزير الشؤون الخارجية مع السفراء الحاضرين الآراء حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة والتشغيل والشباب والمساواة بين الجنسين. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الدول الأعضاء في الفرنكوفونية إلى دعم ترشيح تونس لمجلس الأمن الدولي خلال التصويت الذي سيجري في 7 جوان في نيويورك.