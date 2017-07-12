زيادة في عدد الوافدين على المحطة السياحية ياسمين الحمامات ب35 بالمائة وب37 بالمائة في عدد الليالي المقضاة

Mercredi 12 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-12 15:59:52

- سجلت المحطة السياحية ياسمين الحمامات خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى موفى شهر جوان زيادة في عدد الوافدين بقرابة 35 بالمائة ليبلغ عددهم ال331 الف سائح مقابل 244 الف سائح خلال الموسم الفارط حسب ما اكدته تقارير للمندوبية الجهوية للسياحة بياسمين الحمامات.واشارت ذات التقارير الى ان عدد الليالي المقضاة في نفس الفترة عرف بدوره تطورا باكثر من 37 بالمائة ليصل الى قرابة 773 الف ليلة مقابل 561 الف ليلة في المومس الفارط.واشارت المندوبة الجهوية للسياحة بياسمين الحمامات امال قديش في تصريح ل/وات/ الى ان هذه المؤشرات جد ايجابية وتبشر بموسم سياحي ناجح خاصة وان المحطة بدات منذ بداية شهر جويلية تسترجع شيئا فشيئا انتعاشتها وحركيتها السياحية المعهودة.وبينت ان التونسيين احتلوا المرتبة الاولى في عدد الوافدين على المحطة السياحية ياسمين الحمامات خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة باكثر من 226 الف زائر واحتل الجزائريون المرتبة الثانية باكثر من 41 الف سائح و ناهز عدد السياح الاوروبيين واغلبهم من الروسيين والفرنسيين والالمان ال24 الف سائح.وابرزت من جهة اخرى ان كل الجهود منصبة على انجاح هذا الموسم الذي يامل مهنيو القطاع ان يكون موسم عودة النشاط السياحي الى تونس مشيرة الى تامين المتابعة اليومية وعلى امتداد كامل اليوم لسير الموسم السياحي بالمحطة السياحية وذلك اضافة الى ان المندوبية حرصت قبل بدياة الموسم وبالتعاون مع السلط الجهوية لولايتي نابل وسوسة على ان تحكم الاعداد لاستقبال الضيوف من خلال تنظيم عدد حملات النظافة على مستوى الشواطئ والمناطق الخضراء بالاضافة الى مواصلة برامج متتالية للتفقد.واوضحت ان عمليات التفقد التي تشمل جودة المنتوج والنظافة وحفظ الصحة والتامين الذاتي تتم في اطار لجان مشتركة تضم ممثلين عن الامن والادارات الجهوية للصحة والبيئة والتجهيز.واشارت في هذا الصدد الى انه تم بعد تشكيل لجنة لمراقبة المشارب الشاطئية ومتابعة مدى احترامها للتراتيب التي تضبط نشاطها خاصة بعد حصول بعض التذمرات من المقيمين بسبب الضجيج الصادر عن مضخمات الصوت التي تستعملها.