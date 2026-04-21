تأجيل استنطاق سهام بن سدرين إلى 26 ماي مع الإبقاء عليها بحالة سراح

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sihemIVD.jpg>

قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تأخير استنطاق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إلى يوم 26 ماي القادم، مع الإبقاء عليها بحالة سراح.



وكان قاضي التحقيق قد وجّه استدعاءً إلى بن سدرين للمثول أمامه اليوم الثلاثاء، وذلك لسماع إفاداتها في إطار قضية تحقيقية منشورة في حقها تتعلق بأعمال كانت منوطة بعهدتها خلال فترة إشرافها على هيئة الحقيقة والكرامة.