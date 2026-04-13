واشنطن تحتضن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي بمشاركة تونس

تستضيف العاصمة الأميركية، ابتداءً من اليوم الاثنين،لـصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي الاقتصاد والمال من مختلف دول العالم.وتشاركفي هذه الاجتماعات بوفد رسمي يضمّ فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي، وسمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط.وأفاد مصدر من البنك المركزي أن هذه المشاركة تندرج في إطار عضوية المحافظ في، مشيراً إلى مرافقة عدد من المسؤولين لهذا الحدث الاقتصادي العالمي.ومن المنتظر أن يجري محافظ البنك المركزي سلسلة منمع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى جانب اجتماعات مع محافظي البنوك المركزية في منطقة، وعدد من المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية والمانحين.كما سيشارك وزير الاقتصاد في اجتماعات البنك الدولي بصفته ممثلاً لتونس، حيث سيعقد لقاءات مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية لعرضالتي تنفذها البلاد في مجالات اقتصادية وتنموية.وتأتي هذه المشاركة في وقتبين تونس وصندوق النقد الدولي منذ سنة 2022، في حين تواصلت علاقات التعاون مع البنك الدولي، بل وتعززت عبر برامج تشملوتُعقد الاجتماعات خلال الفترة من، وسط، تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم واضطرابات سلاسل التوريد.ويحذر صندوق النقد الدولي من، في ظل تداعيات الأزمات الدولية، خاصة التوترات في الشرق الأوسط، وما قد ينجر عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الأساسية.ويتوقع الصندوق ارتفاع الطلب على موارده التمويلية إلى ما بين، لمساعدة الدول المتضررة من الأزمات، خصوصاً الدول النامية والمستوردة للطاقة.كما تناقش الاجتماعات قضايا، ومخاطر الأسواق الناشئة، وسبل تحقيق، إلى جانب إصدار تقارير رئيسية مثل