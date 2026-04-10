قضية التطاول على وكيل الجمهورية... عام ونصف سجنا لسيف الدين مخلوف

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس اعتراضيا بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل والمحامي سيف الدين مخلوف مدة عام ونصف وذلك بخصوص القضية المتعلقة بالتطاول على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بالترفيع في حكم ابتدائي صادر في حق سيف الدين مخلوف من ثمانية أشهر الى عام وثمانية أشهر سجنا.واعترض سيف مخلوف على الحكم الغيابي الاستئنافي لتقضي الدائرة الجناحية بسجنه مدة عام وستّة أشهر